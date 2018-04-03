” الوزراء ” يوافق على السماح للسيارات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على السماح باستخدام السيارات الخاصة في العمل بالأجرة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 35 ـ 4 / 38 / د ) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 14 / 5 ) وتاريخ 24 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: “السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة”.