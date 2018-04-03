بالفيديو والصور.. مواصفات واسعار ” جاجوار F-Pace SVR ” موديل 2019

لندن(صدى):

اذا كان أي شخص لديه سبب في أن يجد جاجوار F-Pace S بقوة 380 حصان سيارة تنقصها القوة رغم تسارعها في 5.1 ثانية، فالحل قدمته الشركة الانجليزية عبر تقديم F-Pace SVR التي ظهرت عالمياً لأول مرة في معرض نيويورك 2018 كموديل 2019 وحملت نفس المحرك V8 سعة 5 لتر بشاحن فائق المتواجد في النسخ عالية الأداء في قائمة سيارات جاجوار لاندروفر بما في ذلك جاجوار F-Type ورانج روفر Sport SVR.

ويأتي محرك السيارة بقوة 542 حصان وعزم دوران 680 نيوتن متر مع نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات وتتسارع السيارة بهذه المواصفات في 4.1 ثانية حتى 100 كمساعة وسرعتها القصوى تبلغ 283 كمساعة .

وأكدت جاجوار أنها قدمت بعض التحديثات في شاسيه السيارة لاضافة مزيد من القوة ، وقال مايك كروس كبير مهندسي جاجوار لاندروفر أن قيادة السيارة الجديدة تحقق متعة وتميز وأداء كبير وقد تم تعديل الكثير في السيارة لتحقيق الأداء الجديد المميز. ومن ضن التغييرات الاخري اضافة نوابض تعليق اقويى وعجلات خفيفة الوزن 21 بوصة قياسية و22 بوصة اختيارية أعرض بواقع 22 مم .

وزودت السيارة بباقة من التحديثات الأيروديناميكية ومع ذلك فقد ظل تصميم السيارة بسيط وحصل الصادم الأمامي على فتحات تهوية أكبر وغطاء محرك حصري بفتحات تهوية وفتحات أخرى في الأجزاء الجانبية في الأمام وفي الصادم الخلفي كما حصلت السيارة على اسبويلر على السقف و4 مخارج عادم.

وفي الداخل زودت السيارة بمقاعد أمامية عالية الأداء مع تطريز لشعارات SVO والمقاعد الخلفية تشبه الأمامية كما يوجد عجلة قيادة بعلامة SVR مع مبدلات ألومنيوم بجانب نظام ترفيهي Touch Pro بشاشة 10 بوصة وعدادات HD 12.3 بوصة. وسيبدأ بيع السيارة في الصيف عالمياً بسعر يبدأ من 79.990 ألف دولار في أمريكا .