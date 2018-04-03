” الجوازات ” تجيب على 5 أسئلة هامة حول رسوم المرافقين

عادل الحربي(صدى):

تواصل المديرية العامة للجوازات الرد بشكل يومي على استفسارات المقيمين والمواطنين، لتوضيح العديد من القوانين والقرارات.

ورصدت ” صدى ” أبرز الاستفسارات والردود التي وردت للمديرية اليوم الثلاثاء حول رسوم المقابل على المرافقين.

1 – السلام عليكم ورحمة الله عملت خروج نهائي للعائلة بعد دفع المقبل المادي حتى تاريخ الخروج النهائي ، هل أقدر اجدد اقامتي قبل مغادرتهم بدون ما ادفع اي مقابل مادي لهم ؟؟

الجوازات : التعليمات تُجيـز لكم التجديد ولكن بما أن الابناء لم يغادروا المملكة المقابل المالي يطلب سداد رسوم التابعين.

2 – اذا خرجت لأسرتي نهائي وباقي في الاقامة مدة ٦ شهور او اكثر هل من الممكن استرداد الرسوم الخاصة بالمدة المتبقية

الجوازات : أهلاً بك، رسوم استحقاق المالي بعد تنفيذ الخدمة غير مستردة. شكراً لتواصلك

3 – السلام عليكم ممكن ترحيل العائلة خروج نهائي بدون تسديد الرسوم نرجو الإفادة وشكرا

الجوازات : أهلاًبك، في حال الخروج النهائي يتم سداد الاستحقاق المالي الى إصدار التأشيرة. شكرًا لتواصلك

4 – السلام عليكم عندي استفسار الله يجزاكم خير في حال مغادرة العائلة خروج نهائي دون رب الاسرة هل في هذه الحالة على رب الاسرة دفع رسوم المرافقين على الاشهر الماضية التي لم فيها ؟

الجوازات: أهلاًبك، في حال الخروج النهائي يتم سداد الاستحقاق المالي الى إصدار التأشيرة. شكراً لتواصلك

5 – اولادي بمصر وانتهت تأشيره الخروج والعودة من اسبوع مضي وسأقوم بتجديد اقامتي بعد اسبوع ان شاء الله هل يجب دفع الرسوم المرافقين عند تجديد اقامتي لعام جديد ؟

الجوازات: أهلاً بك، يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد