بالفيديو.. مقاتلات ” النسر الجارح ” الجديدة تنجح في تدمير مواقع للحوثيين

سعيد العجل(صدى):

انضمت المقاتلات السعودية الجديدة (F.15-SA) ، والتي تسمى بـ ” النسر الجارح ” إلى جانب مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وتنفيذ غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية.

ونجحت ” النسر الجارح ” في قصف وتدمير أهداف منصات صواريخ ومخازن أسلحة ومركبات عسكرية للمليشيا الإيرانية في عدد من المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه تعتبر (F.15-SA) من أحدث الطائرات في العالم؛ حيث تحتوي أجھزة متقدمة جدًا في الحرب الإلكترونیة، وتعمل معظمھما بالتكنولوجیا الرقمیة، ويمكن تحمیل الطائرة بالأسلحة التقلیدية أو الذكیة الحديثة.