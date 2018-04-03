نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء على أنحاء المملكة

علي القحطاني(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًا على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: ” القصيم، حائل، الرياض، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ” .

وكذلك تستمر هذه الحالة الجوية، على مرتفعات: ” جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ” ، وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– مكة المكرمة: 38 – 26 .. أمطار رعدية.

– المدينة المنورة: 34 – 22 .. أمطار رعدية.

– الرياض: 30 – 24 .. أمطار رعدية.

– جدة: 32 – 26 .. غائم جزئي.

– جازان: 35 – 27 .. أمطار رعدية.

– شرورة: 36 – 22 .. عوالق ترابية.

– نجران: 32 – 19 .. سحب رعدية.

– الباحة: 28 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 35 – 26 .. عوالق ترابية.

– أبها: 28 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 33 – 18 .. أمطار رعدية.

– طريف: 26 – 12 .. غائم جزئي.

– عرعر: 30 – 16 .. غائم جزئي.

– القريات: 27 – 13 .. غائم جزئي.

– رفحا: 33 – 19 .. سحب رعدية ممطرة.

– تبوك: 31 – 17 .. سحب رعدية ممطرة.

– حائل: 31 – 17 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 30 – 18 .. سحب رعدية ممطرة.

– الدمام: 31 – 20 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 33 – 19 .. مشمس.

– الأحساء: 33 – 21 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 33 – 15 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 35 – 21 .. غائم جزئي.

– العلا: 32 – 18 .. سحب رعدية ممطرة.

– ينبع: 35 – 21 .. غائم جزئي.

– الطائف: 31 – 19 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 28 – 21 .. رياح نشطة.