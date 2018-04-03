” العنزي ” يحفر اسمه بميدان البطولات ويقطع إجازته لينال الشهادة

نايف السالم(صدى):

حفر الشهيد رئيس الرقباء، فيصل لافي الركابي العنزي، اسمه في بطولات ميدان العز والشرف بالحد الجنوبي، ولم تمنعه الإصابات من إكمال مسيرته في الدفاع عن دينه ووطنه، حتى نال الشهادة بقطاع ” الخوبة ” قبالة اليمن، أمس الإثنين.

وفي هذا السياق، قال سليمان الدوسري، صديق الـ ” العنزي ” المقرب، أن الشهيد كان بطلًا شجاعًا، حيث شارك في الحرب منذ بدايتها قبل 3 سنوات، وتعرض خلالها لعدة إصابات، تشافى منها، كما أقسم أن يستمر في القتال إلى أن ينتصر أو يستشهد في سبيل الله.

أدت الى مقتل قيادي حوثي وعدد من جنوده أثناء تقدمهم للهجوم على الخوبة، حيث توجه الشهيد البطل مع 3 من نخبة القوات الخاصة، ونفذوا العملية على أكمل وجه وانتهت بمقتل القيادي الحوثي، وخلال وقت الإجازة، وعندما بدأت عملية التوغل في اليمن قبالة ” الخوبة ” ، رفض الشهيد البقاء وأصر على الذهاب للقتال، والدفاع عن دينه ووطنه حتى اُستشهد اليوم.

وكان جثمان الشهيد وصل الليلة، إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، بمحافظة ” العلا ” ، ومن المقرر أن تؤدي صلاة الميت عليه اليوم الثلاثاء.