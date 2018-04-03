العملات الرقمية تعزز مكاسبها بتعافي جماعي

عادل الحربي(صدى):

بدأت العملة الرقمية ” بتكوين ” في التعافي من خسائرها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، معززة مكاسبها أعلى 7 آلاف دولار، في ظل تعافي جماعي للعملات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 4.05% إلى 7334 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة، وذلك بعدما سجلت أدنى مستوياتها في نحو شهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما صعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 2.95% إلى 397 دولار، وارتفعت ” الريبل ” بنسبة 3.05% إلى 52 سنتًا، كما زادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 4.40% إلى 692 دولار.

ونالت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نصيبها من هذا التعافي الجماعي، مرتفعه بنحو 12 مليار دولار، مسجله مبلغ 274 مليار دولار.