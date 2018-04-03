بالفيديو..محترف الفيحاء يسيء للأهلي ويتغزل في الهلال والراقي يرد

ماجد محمد(صدى):

تغزل محترف الفيحاء الكولومبي دانيلو أسبريلا، في نادي الهلال متصدر دوري المحترفين بـ 52 نقطة.

وقال ” اسبريلا ” في فيديو له مع عدد من أصدقائه إن الهلال رقم واحد، وعند توجيه السؤال له عن الأهلي، لم يجيب على السؤال، وأخرج ” لسانه ” بطريقة غير لائقة.

واعتبر الجماهير تعليق لاعب الفيحاء أنه سخرية من النادي الأهلي،مطالبين بتوقيع عقوبة عليه لإهانته فريقهم؛ حسبما ذكروا.

وفي رد فعل سريع لإدارة الراقي، كشفت مصادر إنها تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة، ممثلا في لجنة الانضباط على دانيلو أسبريلا؛ على خلفية مقطع الفيديو المسيء للنادي الأهلي بطريقة غير لائقة.

و طالبت بوضع عقوبة رادعة على الكولمبي لحفظ حقوق النادي وعدم الإساءة للكيان.