بالفيديو..محترف الفيحاء يسيء للأهلي ويتغزل في الهلال والراقي يرد
تغزل محترف الفيحاء الكولومبي دانيلو أسبريلا، في نادي الهلال متصدر دوري المحترفين بـ 52 نقطة.
وقال ” اسبريلا ” في فيديو له مع عدد من أصدقائه إن الهلال رقم واحد، وعند توجيه السؤال له عن الأهلي، لم يجيب على السؤال، وأخرج ” لسانه ” بطريقة غير لائقة.
واعتبر الجماهير تعليق لاعب الفيحاء أنه سخرية من النادي الأهلي،مطالبين بتوقيع عقوبة عليه لإهانته فريقهم؛ حسبما ذكروا.
وفي رد فعل سريع لإدارة الراقي، كشفت مصادر إنها تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة، ممثلا في لجنة الانضباط على دانيلو أسبريلا؛ على خلفية مقطع الفيديو المسيء للنادي الأهلي بطريقة غير لائقة.
و طالبت بوضع عقوبة رادعة على الكولمبي لحفظ حقوق النادي وعدم الإساءة للكيان.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه ما كذب صفر آسيا وواحد دوري اثنين دوري على ايام حرب البسوس
عشق ^~^[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ليش عقوبة.. اللاعب يقول وجهة نظره
أحمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما الاهلي كسر عينة..ونجح في جلد الهلال والاتحاد والنصر ..حقه يحقد على الراقي
رحال[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه والله راح فيها الحين يرفعون عليه قضيه وتروح عليه
هلالي ب6بطولات آسويه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوه يا ابو وليد صفر آسيا هههههههههههههههههه.
كلمه معبره ههههههههههههه
ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
الراقي وقلعة الكؤوس تاج كل حاقد
ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
الراقي وقلعة الكؤوس تاج كل حاقد
kkkk[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 45 دقيقة
صادق الهلال رقم 1 في السعوديه
faeiz[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 24 دقيقة
سبحان الله لو كان العكس كان مسؤولي وجمهور الأهلي سكتوا وتشمتوا بالهلال وهذي رياضتنا تعصب في تعصب لاجديد