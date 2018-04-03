شيماء سبت تكشف السبب وراء ابتعادها عن الدراما

نورة الشهري(صدى):

كشفت الممثلة البحرينية ” شيماء سبت ” ، عن السبب الذي دفعها مؤخراً إلى الإبتعاد عن الدراما.

حيث قالت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” لهذا السبب أنا ابتعدت مؤخراً عن الدرما لأنها أصبحت حروب فكرية ومذهبية حسب وجهة نظر المنتج الذي الله يعلم ماهو انتمائه وهي لاتمثلني الفن توحيد لكل الأجناس والأديان والحدود رسالة إنسانية لحل المشكلات الاجتماعية وإذا لم يتواجد هذا الشيء لا أريد أن أكون من المنظومة التابعة لأهوائهم “.

كما كشفت عن رأيها الرافض لما يطرح اليوم في الإعلام قائلةً: ” أرفض وبشدة التجارة في الإعلام والفن ومايقدم حاليًا في بعض الأطروحات الإعلامية من محتوى ومضمون للأسف تحسب على الفن ولاتمت له بصلة. الفن رسالة سامية هكذا نشأ جيلي الفني أياً كانت تخصصاته : رسم ، تمثيل ، شعر و الخ “.