بالصور.. الكشف عن ” لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي سبايدر ” في نيويورك

عادل الحربي(صدى):

كشفت لامبورجيني عن سيارتها هوراكان بيرفورمانتي سبايدر في حدث خاص في نيويورك, ومن المقرر وصولها لصالات البيع في الصيف ، ويبدأ جواد سعر السيارة ذات الأداء العالي من 308.859 دولار وتضيف إلى السيارة مزيد من الابعاد الجديدة في متعة القيادة لتجعل تجربة قيادة هوراكان أفضل .

ويستند هذا النموذج على هوراكان بيرفورمانتي ولكنه يتميز بسقف مرن قابل للطي يمكن طيه في 17 ثانية بسرعات تصل إلى 30 ميل في الساعة (48.2 كم / ساعة). في حين أن معظم السيارات عالية الأداء المكشوفة أكثر تعرضًا للخطر من نظيراتها الكوبيه ، فيما قالت لامبورجيني إن “التصميم المتألق والتكنولوجيا والأداء المميز للسيارة أساسيان في نسخة كما هو الحال في الكوبيه “.

وحول الميزات في السيارة فهي أخف وزنا بـ 77 رطلا (35 كجم) من سبايدر القياسية حيث تم تجهيزها مع مجموعة متنوعة من المكونات المركبة الخفيفة الوزن بجانب نظام Aerodinamica Lamborghini Attiva الذي يضبط الديناميكا الهوائية في السيارة لتوفير الحد الأقصى من القوة السفلية أو السحب الأدنى. وتشمل المزايا الأخرى نظام التعليق المعاد ضبطه ، ونظام توجيه أكثر استجابة ونظام تحكم إلكتروني في الثبات.

وكما هو الحال في الكوبيه ، فإن سيارة هوراكان الرودستر مدعومة بمحرك V8 بسعة 5.2 لتر ينتج 640 حصان (477 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 442 رطل قدم (600 نيوتن متر). وهي متصلة بنظام نقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات ونظام دفع رباعي كامل ، مما يسمح للنموذج بالتسارع من 0-62 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) في 3.1 ثانية قبل الوصول الي سرعة قصوى 202 ميل / الساعة (325 كم / ساعة).

وللمقارنة ، فإن سيارة هوراكان سبايدر القياسية تأتي بقوة 610 حصان (449 كيلو واط) وعزم دوران يبلغ 413 رطل قدم (560 نيوتن متر). ومن غير المستغرب أن يكون النموذج القياسي أبطأ قليلاً من النسخة الجديدة عالية الأداء فالنسخة القياسية تتسارع من 0-100 كم / ساعة في 3.4 ثانية والسرعة القصوى هي 201 ميل في الساعة (324 كم / ساعة).