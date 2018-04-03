” فيتامين B7 ” الحل الأمثل لكل مشاكل شعرك

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة تغذية ، أن فيتامين B7 يمثل حلاً لكل مشاكل الشعر، مثل التساقط والتقصف وتغير اللون، إلى جانب سقوط الرموش وشعر الحواجب، بالإضافة إلى تقصف الأظافر أيضاً.

وأوضحت الخبيرة ، أن فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم ” البيوتين ” لا يمكن للجسم إنتاجه بنفسه، لذا ينبغي إمداده به عبر التغذية بمعدل يومي يتراوح بين 30 و60 ميكروغراماً.

وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين B7 في كبد الأبقار والبيض والحليب ومنتجاته والمكسرات ورقائق الشوفان والسبانخ والموز والأفوكادو. وفي حالة النقص الشديد، يمكن أيضاً اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B7 تحت إشراف الطبيب.