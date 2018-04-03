بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري بقصر غيلان في عودة سدير

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء أعمال التنقيب والتوثيق الأثري للموسم الأول في قصر غيلان بعودة سدير، مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بالتعاون مع كليات الشرق العربي للدراسات العليا.

جاء هذا المشروع نتيجة للاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكليات الشرق العربي للدراسات العليا، وذلك إسهامًا من الكلية في تفعيل خدمة المجتمع عن طريق البحث العلمي التطبيقي.

وكشفت الهيئة، عن أن أعمال الموسم الأول، تشمل إجراء عدد من المجسمات الأثرية في المنطقة الواقعة داخل قصر غيلان، والمرافق المعمارية التابعة للموقع.

جدير بالذكر، أن قصر غيلان يعد من المواقع الأثرية المهمة التي ذكرت في العصر الجاهلي، إذ يحتوي على نماذج لمباني التراث العمراني بالمنطقة، ويقع القصر في مركز ” عودة سدير ” على الطريق الرابط بين بلدات سدير، وذلك بالجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض.