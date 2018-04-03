” سفاري بقيق ” يحصد جائزة التميز السياحي كأفضل مهرجان بيئي

محمد بن طحيطح (صدى):

حصد مهرجان سفاري بقيق للتراث الصحراوي الذي تنظمه لجنة مجلس التنمية السياحي بمحافظة بقيق أمس خلال الحفل الذي أقيم ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض ؛ على جائزة التمييز السياحي 2017 ـ 2018 ، لفئة الفعاليات والمهرجانات كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة.

وأوضح محافظ بقيق رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي أن لجائزة التميز السياحي في الفعاليات والمهرجانات التي حصدها مهرجان سفاري بيقيق لعام 2018 عدة معايير تترجم النجاحات التي حققها المهرجان في توظيف المقومات السياحية للمنطقة وتأكيد هويتها التراثية الصحراوية ، حيث تتنوع فعالياتها في التراث والثقافة والبادية ، مشيراً إلى أنه نظراً لما تشكله جوائز التميز السياحي السعودي من دعم لتطوير القطاع السياحي في المملكة التي تعتبر ممارسة معتمدة في العديد من الدول ، حيث تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال هذه الجوائز إلى تحفيز عملية التطوير لآليات وأنظمة العمل بمختلف الأنشطة السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، وذلك سعياً للوصول إلى أفضل المستويات.

من جهته أوضح رئيس بلدية بقيق نائب رئيس اللجنه السياحية بالمحافظة المهندس فارس العريج أن مهرجان سفاري بقيق بنسخته الثانية حقق أهم المعايير في التراث والثقافة ، وعمل جاهداً على التغيير في البرامج الثقافية ، والتركيز على التراث الصحراوي الذي يأصل تراث المنطقة في الهوية الصحراوية ، والشمولية الكاملة على الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والتراثي والصحراوي ، كما وفر المهرجان تجربة سياحية ثرية ممتعة للسائح والزائر ، وأعاد المنافع الاجتماعية والأقتصادية والثقافية ، ووفر فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في المنطقة والمحافظة .

يُذكر أن جوائز التميز السياحي التي تمنحها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سنوياً وتشمل المبادرات الناجحة والمتميزة في المجال السياحي تُعد بمثابة الدفعة الهامة في مجال تطوير صناعة السياحة المحلية التي أوجدت المزيد من التنافسية بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك الشركاء في القطاع الخاص والمهتمين في المجال السياحي بالمملكة.