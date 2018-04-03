الفتاة الغامضة مشغلة ” الشبان “

سلوى صلاح(صدى):

نشرت الفتاة المغربية ” أميرة ” على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام بشكل ملحوظ .

حيث اعتادت ” أميرة ” على بث العديد من الصور لها بشكل يومي حصلت من خلاله على مئات الاعجابات والتعليقات وبدون أن تكتب كلمة واحدة أو حتى تعرف بنفسها عدى اسمها الأول.

وهو مادفع بأحد المتابعين لها إلى كتابة تعليق طريف ” الفتاة الغامضة مخرفنة الشباب ” .