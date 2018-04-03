استنشاق زيت السمسم يساعدك في طرد ” البلغم “

متابعات(صدى):

تزامنا مع تقلبات الجو، يصاب الكثيرون بنزلات البرد المزعجة، وينتج الجسم المخاط أو ” البلغم ” بطريقة طبيعية لتليين وحماية الجهاز التنفسي، فبعض حالات الكحة والعدوى، أو المرض قد تسبب البلغم المفرط.

وقد يسبب البلغم إزعاجًا للبعض، لذلك يمكن الحد من إنتاج البلغم، عن طريق استخدام بعض السوائل الطبيعية المتوافرة لديك في المنزل.

وينصح موقع ” هيلث كير ” الأمريكي بوصفة زيت السمسم لتوسيع الشعب الهوائية و طرد البلغم فهي علاج فعال لعلاج مشاكل الجيوب الأنفية.

وتتكون الوصفة من الماء، و بضع قطرات من زيت السمسم، حيث يتم وضع كوبان من الماء المغلي في وعاء، ويضاف زيت السمسم مع تقليبه لدقائق.

استنشق البخار المتصاعد في مكان دافئ بعيد عن تيار الهواء المباشر،و كرر هذه العملية مرتين يوميًا وسوف تلاحظ تحسنًا سريعًا.