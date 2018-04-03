فتاة متغيبة عن ذويها في مقناص شباب

سامي الخالدي(صدى):

نشب خلاف حاد بين شاب وفتاة من جنسية خليجية في أحد فنادق مدينة القاهرة المطلة على نهر النيل.

وتعود التفاصيل وفق مصادر خاصة بـ”صدى” إلى أن الشاب من دولة خليجية وجد شقيقتة برفقة شابين أحدهما تعرف عليه.

وأضاف المصدر بعد أن تدخلت إدارة الفندق اتضح أن الفتاة متغيبة منذ ثلاثة ايام فيما اكتشف أن أحد الشابين اللذين كانا معها صديق شقيقها كان قد أبلغه بخروجه في رحلة مقناص؛ وذلك قبل أن ينكشف أمره بتواجده في القاهرة مع الفتاة المتغيبة.