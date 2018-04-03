  • الثلاثاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فتاة متغيبة عن ذويها في مقناص شباب

فتاة متغيبة عن ذويها في مقناص شباب

فتاة متغيبة عن ذويها في مقناص شباب
سامي الخالدي(صدى):

نشب خلاف حاد بين شاب وفتاة من جنسية خليجية في أحد فنادق مدينة القاهرة المطلة على نهر النيل.

وتعود التفاصيل وفق مصادر خاصة بـ”صدى” إلى أن الشاب من دولة خليجية وجد شقيقتة برفقة شابين أحدهما تعرف عليه.

وأضاف المصدر بعد أن تدخلت إدارة الفندق اتضح أن الفتاة متغيبة منذ ثلاثة ايام فيما اكتشف أن أحد الشابين اللذين كانا معها صديق شقيقها كان قد أبلغه بخروجه في رحلة مقناص؛ وذلك قبل أن ينكشف أمره بتواجده في القاهرة مع الفتاة المتغيبة.

 


الوسوم:, ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة

يخرب بيتها وش ذا البنت

اكيد كويتية دايم ينزلون قروبات

[ عدد التعليقات: 45010 ] نشر منذ 54 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, كل خينه عليها من الله بينه ,,

[ عدد التعليقات: 3138 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يصلح أحوال المسلمين

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 46 دقيقة

يوووهـ حلو عساك ع القوة
باقي تطرحين الاحرار والشواهين في النهار
والصقارين يطرحونك ي الشيهانة البحرية آخر الليل
هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد الله الذين عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقة تفضيلا

[ عدد التعليقات: 4337 ] نشر منذ 18 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله *

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 15 دقيقة

متعوووووده
وصدقوني الامور سهااااالات
والا بالله بتسافر مصر 3 ايام ما احد درا عنها الا والامور طيبه
اذا احنا شباب اذا جيت بسافر اجلس شهر اخطط عشان اقول لبوي وهي كم يوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *