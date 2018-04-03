فتاة متغيبة عن ذويها في مقناص شباب
نشب خلاف حاد بين شاب وفتاة من جنسية خليجية في أحد فنادق مدينة القاهرة المطلة على نهر النيل.
وتعود التفاصيل وفق مصادر خاصة بـ”صدى” إلى أن الشاب من دولة خليجية وجد شقيقتة برفقة شابين أحدهما تعرف عليه.
وأضاف المصدر بعد أن تدخلت إدارة الفندق اتضح أن الفتاة متغيبة منذ ثلاثة ايام فيما اكتشف أن أحد الشابين اللذين كانا معها صديق شقيقها كان قد أبلغه بخروجه في رحلة مقناص؛ وذلك قبل أن ينكشف أمره بتواجده في القاهرة مع الفتاة المتغيبة.
مغابش[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة
يخرب بيتها وش ذا البنت
اكيد كويتية دايم ينزلون قروبات
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45010 ] نشر منذ 54 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, كل خينه عليها من الله بينه ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3138 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يصلح أحوال المسلمين
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 46 دقيقة
يوووهـ حلو عساك ع القوة
باقي تطرحين الاحرار والشواهين في النهار
والصقارين يطرحونك ي الشيهانة البحرية آخر الليل
هههههههههههههههههههههههه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4100 ] نشر منذ 39 دقيقة
اووووف ياقوة قلبها 😨😰… الله المستعان
ناصر[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد الله الذين عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقة تفضيلا
رااايق[ عدد التعليقات: 4337 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله *
N78[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 15 دقيقة
متعوووووده
وصدقوني الامور سهااااالات
والا بالله بتسافر مصر 3 ايام ما احد درا عنها الا والامور طيبه
اذا احنا شباب اذا جيت بسافر اجلس شهر اخطط عشان اقول لبوي وهي كم يوم