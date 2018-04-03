بالصور.. كعادتها.. إطلالة جذابة جديدة لإيفانكا ترامب

واشنطن(صدى):

ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صورة جديدة لها بإطلالة ساحرة وجذابة، كعادتها.

واتسمت إطلالة إيفانكا بالبساطة، حيث ارتدت فستان كحلي متوسط الطول ،تميز بنقشات الورد البيضاء.

ولم تتكلف ترامب بوضع المكياج الصارخ، فقط كانت بعض اللمسات الهادئة، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ،مما جعلها تنال إعجاب متابعيها.