بالصور.. كعادتها.. إطلالة جذابة جديدة لإيفانكا ترامب
ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صورة جديدة لها بإطلالة ساحرة وجذابة، كعادتها.
واتسمت إطلالة إيفانكا بالبساطة، حيث ارتدت فستان كحلي متوسط الطول ،تميز بنقشات الورد البيضاء.
ولم تتكلف ترامب بوضع المكياج الصارخ، فقط كانت بعض اللمسات الهادئة، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ،مما جعلها تنال إعجاب متابعيها.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفا رم عليك ايفانكا
هذي اللَّبُوَةُ، من ذاك الاسد الوحش
ترامب يا كايدهم كمل جميلك واستمر
ماجد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله ياخدكم انت وابوك
محمد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله مش جليلة انت جميله
راجد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 39 دقيقة
😍😍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45021 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياليل البعارين من ايفانكا واخبارها ,,
,, وش همنا من هاالبشر وحركاتهم ..؟
,, اهتموا بااخبارنا واوضاعنا المهمه ، واتركونا من الساسف والسخافات ,,
,, ماخلصنا من دايانا وما اثير حولها في محياها وبعد مماتها ، طلعت لنا بلوى جديده متى نخلص منها ,,؟
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 11 دقيقة
حرام عليك تدعي عليها وع ابوها
انت البك آسي اوي اوي مفيش رحمة ولا انسانية فيه اساوة ليه
ليه بقه كل الحقد هم عاملين فيك ايه ايفا نكا وترامب
حرام عليك منك روح لله يا زالم ي الب آسي