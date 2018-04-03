اليوم.. إشبيلية في اختبار صعب أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يستضيف الليلة نادي إشبيلية، بايرن ميونخ بملعب ” رامون سانشيز بيزخوان ” معقل النادى الأندلسي في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ولم يجد بايرن ميونخ صعوبة فى الصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، بعدما اكتسح بشكتاش التركى فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب لدور الـ16 بنتيجة 8 – 1، بينما حقق إشبيلية المفاجأة وتمكن من الإطاحة بنادى مانشستر يونايتد من منافسات البطولة، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً كاسحاً على بوروسيا دورتموند بسداسية نظيفة ليصبح على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدورى الألمانى “البوندزليجا” لصالحه، فى حين فرط إشبيلية فى فوز كان بالمتناول أمام برشلونة واكتفى بالتعادل الايجابى 2/2 ضمن منافسات الدورى الإسبانى “الليجا”، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ويسعى إشبيلية لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتعزيز آماله فى الوصول للدور نصف النهائى، قبل خوض مباراة الإياب بملعب “أليانز أرينا” الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى يخشى فيه ماكينة أهداف البايرن.