بالفيديو.. يوسف الثنيان: ” ماحدث للهلال يحز في النفس “
قال نجم وقائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، إن ماحدث للهلال يحز في النفس.
وبين فيلسوف الكرة السعودية أن ماحدث للزعيم في مشواره الأسيوي وخروجه من الدور الأول شيء خارج عن إرادة الإدارة والمدرب.
حديث الثنيان جاء خلال ظهوره مع الزميل سلمان المطيويع في برنامج الوقت الأصلي على القناة السعودية الأولى.
مغابش[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 2 ساعتين
آه الكورة من بعدك سوالف
لله درك
لكن الهلال آخر شهرين سى جدا ولاروح ولاتحس بجدية في الملعب بغض النظر عن ظروفه الحالية ماهي أصعب من ظروف الاتحاد.
لكن احساسي يقول إن هناك شيء في الطريق
A.awad[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
لن يشوف الهلال ((( الفـرج ))) إلّا بعد مغادرة فهد المفــرّج للنادي مشكور على كل ماقدم ولكل مجتهدٌنصـيـب
نرجوك يافهد أترك النادي وخل غيرك يحاول إرجاع الهلال لوضعه الطبيعى …..
أنت يافهد نعرف إنك مخلص ولكن أنت ينطبق عليك المثل ( بغـى يكحلها أعماها ) وهم اللاعبين لا يبغالهم لين مطلق
ولا شدّه مطلقه ،،، وأنت تتبع اللين المطلق وتحسسهم إن اللاعبين لهم الفضل على الهلال …
على كلاً إذاكنت تحب الهلال أستقيل ، لأنك أجتهدوتعبت ولكن بالطريقه الخطاء
أما رئيس الهلال فهو يسـعى لأن تطالبة الجماهير بالأستقاله وأنا أعتقد إن عبد الرحمن بن مساعدمازال يلعب داخل الهلال … لــيــش ….؟؟؟؟؟ مانـدري…..!!!!!
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 58 دقيقة
انا نصراوي صميم
لكني والله احبك ابو بعقوب موت
حتى في لعبي استطعت اجيد
تسحيبات ترقيص
الثنيان آهـ من حبك والله وبس