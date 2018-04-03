بالفيديو.. يوسف الثنيان: ” ماحدث للهلال يحز في النفس “

نواف السالم(صدى):

قال نجم وقائد المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، إن ماحدث للهلال يحز في النفس.

وبين فيلسوف الكرة السعودية أن ماحدث للزعيم في مشواره الأسيوي وخروجه من الدور الأول شيء خارج عن إرادة الإدارة والمدرب.

حديث الثنيان جاء خلال ظهوره مع الزميل سلمان المطيويع في برنامج الوقت الأصلي على القناة السعودية الأولى.