بالفيديو..مشهد صعب في ” بدون فلتر ” يعرض ممثلة للخطر

نورة الشهري (صدى):

نشر الفنان عبدالله السدحان مقطع فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل ” بدون فلتر ” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوضح السدحان أن المشهد المذكور شهد مجهود كبير في تنفيذه وأتعب الممثلة الشابة ندى سامح، وطاقم التصوير.

وعانت الممثلة ندى سامح أثناء تصوير المشهد، حيث تم تعليقها بأحبال، وكانت في شدة الخوف من السقوط على الأرض.

ويناقش المسلسل قضايا اجتماعية في قوالب عدة منها الكوميديا السوداء، حيث يقوم بإخراجه مجموعة من الشباب السعوديين الذين ساهموا خلال السنوات الماضية في تقديم محتوى سينمائي مميز، وقام بتأليف المسلسل 12 كاتباً.