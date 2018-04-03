بالصور.. الحزن يجوب جنوب أفريقيا بعد وفاة زوجة الزعيم نيلسون مانديلا

بريتوريا(صدى):

نعى عشرات المواطنين فى جنوب أفريقيا، أمس الإثنين وفاة زوجه رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا.

وشارك المواطنون فى مسيرة أمام منزل زوجة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وقاموا بتعليق صور لها فى الشوارع والميادين وسط باقات من الورود والشموع.

يذكرأن، قالت المساعدة الشخصية لوينى ماديكيزيلا مانديلا، زوجة الزعيم الراحل نلسون مانديلا عندما كان مسجونا فى جزيرة روبين، إنها توفيت اليوم الإثنين عن عمر ناهز 81 عاما، ولم تخض المساعدة زودوا زوين فى التفاصيل مكتفية بالقول إن بيانا سيصدر لاحقا.

كانت وينى من أشد مناهضى نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.