فتاة كويتية تنصح السعوديات: قبل القيادة خلو بالكم من البنشر

أميرة خالد(صدى):

قدمت فتاة كويتية نصيحة للمواطنات السعوديات الراغبات في قيادة المركبات خلال الفترة المقررة في شهر شوال المقبل.

ونشرت ” أم عهد ” على حسابها بموقع ” توتير ” نصيحة للسيدات بأن يأخذن الحذر فيما لو تعرضت مركباتهن للبنشر؛ بأخذ الحيطة والحذر وعدم الارتباك حتى لاتتعرض مركباتهن للانحراف عن مسار الطريق أو الإنقلاب.