فتاة كويتية تنصح السعوديات: قبل القيادة خلو بالكم من البنشر
قدمت فتاة كويتية نصيحة للمواطنات السعوديات الراغبات في قيادة المركبات خلال الفترة المقررة في شهر شوال المقبل.
ونشرت ” أم عهد ” على حسابها بموقع ” توتير ” نصيحة للسيدات بأن يأخذن الحذر فيما لو تعرضت مركباتهن للبنشر؛ بأخذ الحيطة والحذر وعدم الارتباك حتى لاتتعرض مركباتهن للانحراف عن مسار الطريق أو الإنقلاب.
وع[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 48 دقيقة
يعني اني فاهمه وحريفه
اقول الخلا بس والله ماعندك ماعند جدتي
انتوا بوادي والسواقه بوادي ودايم معطلين السير ولما تنبشروا اقرب سياره تركبونها وتولوا وترسلوا الحبيب يصلحها او توقفي اد الخرفان كم غمزه ورقم الموبايل وبعد ما يخلص الشغله تسحبي عليه او تستمر المعرفه لوقت الطلب والحاجه
اركدي اركدي مااحد ناقصك انتي واشكالك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45004 ] نشر منذ 30 دقيقة
خوذن العبره يابنات ,,
مغابش[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله البلشه في المهبل اللي عندنا بقعدون يبصبصون على الحريم