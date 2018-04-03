قريب مصورة واقعة معنفة أبها يوضح حقيقة الفيديو

ابها(صدى):

أكد أحد أقرباء مصورة حادثة ” معنفة أبها ” أن الفيديو صحيح وغير مفبرك، مضيفا أن التصوير حدث عند الساعة الـ 11 من مساء أول أمس الأحد.

وأوضح قريب المصورة أنس عبدالرحيم، خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة ” mbc “، أنهم أبلغوا الجهات الأمنية فور تسجيل المقطع، إلا أنها أكدت عدم استطاعتها مباشرة الحالة أو الدخول للمنزل، لافتاً إلى أن التجاوب حدث بعد نشر المقطع في ” تويتر “.

ونفى عبدالرحيم إلقاء القبض على قريبته، مشيراً إلى أن الشرطة بيّنت لها بساطة الموضوع، وطلبت منها إبلاغهم بموقع الشقة، وسألتها عما إذا كانت قد سمعت صوت صراخ يصدر منها من قبل.