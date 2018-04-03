قريب مصورة واقعة معنفة أبها يوضح حقيقة الفيديو
أكد أحد أقرباء مصورة حادثة ” معنفة أبها ” أن الفيديو صحيح وغير مفبرك، مضيفا أن التصوير حدث عند الساعة الـ 11 من مساء أول أمس الأحد.
وأوضح قريب المصورة أنس عبدالرحيم، خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة ” mbc “، أنهم أبلغوا الجهات الأمنية فور تسجيل المقطع، إلا أنها أكدت عدم استطاعتها مباشرة الحالة أو الدخول للمنزل، لافتاً إلى أن التجاوب حدث بعد نشر المقطع في ” تويتر “.
ونفى عبدالرحيم إلقاء القبض على قريبته، مشيراً إلى أن الشرطة بيّنت لها بساطة الموضوع، وطلبت منها إبلاغهم بموقع الشقة، وسألتها عما إذا كانت قد سمعت صوت صراخ يصدر منها من قبل.
qlq[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 56 دقيقة
tj
فتيات القوة
الابهاوي[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 52 دقيقة
يا جماعه البيوت اسرار
اشعليكم من الرجال ومرته
متفقين الله يصلح الشان
يمكن هي من النوع الصياح
تجي انت تسجل وتفظح
خصوصيت الرجال
التسجيل ينطبق عليه نظام التصوير
قحطاني رفيدي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 20 دقيقة
ليه. يضربها ويعذبها ونقول اسرار. فيه حدود للضرب لو اخطاءت برغم ضده تماما.
وانا اقول لونها اصوات للجن. دام يقولون مافي المراءه اي شي من العنف