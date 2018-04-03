ولي العهد يؤكد على دعمه للنساء وحقوقهن

علي القحطاني (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله- في حواره مع مجلة ” ذا أتلانتيك ” الأمريكية، أنه لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في الإسلام، قائلا: ” : ” أنا أدعم المملكة العربية السعودية، ونِصف المملكة العربية السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء “.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه الصحفي الأمريكي ” جيفري جولدبيرج ” عن مساواة المرأة، وإلغاء قوانين الولاية.

ومن جانبه أوضح سمو ولي العهد قائلا: ” في ديننا لا يوجد فرق بين الرجال والنساء. هناك واجبات على الرجال وهناك واجبات على النساء، لكن هناك أشكال مختلفة من فهمنا للمساواة. في السعودية مثلاً يُدفع للنساء نفس المقابل المالي الذي يُدفع للرجال، وسيتم تطبيق هذه اللوائح على القطاع الخاص. لا نريد تفرقة المعاملة للأشخاص المختلفين “.

وأضاف: ” قبل عام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في المملكة العربية السعودية، وأنا لا أتحدث عن قبل زمن طويل في عهد النبي، بل في الستينيات، لم تكن النساء ملزمات بالسفر مع أوليائها الذكور مادامت في صحبة آمنة، لكن هذا يحدث الآن، ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا الأمر بحيث لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة “.

وحول إمكانية إلغاء هذه القوانين، قال ولي العهد: ” هناك الكثير من الأسر المحافظة في المملكة العربية السعودية، هناك الكثير من العائلات المختلفة في فهمها وعاداتها بالداخل؛ فبعض العائلات تحب أن تكون لها سلطة مطلقة على أفرادها، وبعض النساء لا يرغبن في سيطرة الرجال عليهن، هناك عائلات تعتبر هذا أمراً جيداً، هناك عائلات منفتحة وتتيح للنساء والبنات حرية أكبر فيما يريدون “.

وأضاف: ” لذا إذا قلت نعم على هذا السؤال، فهذا يعني أنني أخلق مشاكل للعائلات التي لا تريد إعطاء الحرية لبناتها، السعوديون لا يريدون أن يفقدوا هويتهم” .