أنقرة(صدى):

أمرت السلطات التركية باعتقال الداعية اللاجئ في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بتهمة الوقوف وراء مقتل السفير الروسي في أنقرة عام 2016.

وتم إصدار أمر بالقبض على جولن و7 أخرين لصلتهما باغتيال السفير الروسي، وذلك قبل يومين من استقبال تركيا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك على خلفية قيام شرطي تركي بقتل السفير أندريه كارلوف خلال افتتاح معرض بأنقرة في ديسمبر 2026، وقامت الشرطة بقتل مرتكب الحادث في اشتباكات بالموقع.