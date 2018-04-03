عمدة مدينة تمارس حقوقها الزوجية بالسطح..ومطالبات بعزلها
احتج عدد من سكان مدينة ” الست ” على عدم محاسبة عمدة المدينة بعد ظهورها في مقطع فيديو ” مخل ” نشرته وسائل إعلام هولندية.
وأظهر الفيديو عمدة المدينة وهي تمارس حقوقها الزوجية فوق سطح البناية التي تقطنها، الأمر الذي أثار غضب الأهالي وجعلهم يطالبون بعزلها عن منصبها.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش دخلهم
فيهم أو فيها
زوجها يحب الطراوه
مغابش[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو هالفره
حبكت على السطح عالم ماعندها وقت
بس حلوة وهي ترفع البنطلون
الخواجات مجرمين في كل شيء
qlq[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 9 دقائق
اهم شي مافي ماصايحت وقالت نثنق