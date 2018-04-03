عمدة مدينة تمارس حقوقها الزوجية بالسطح..ومطالبات بعزلها

أمستردام(صدى):

احتج عدد من سكان مدينة ” الست ” على عدم محاسبة عمدة المدينة بعد ظهورها في مقطع فيديو ” مخل ” نشرته وسائل إعلام هولندية.

وأظهر الفيديو عمدة المدينة وهي تمارس حقوقها الزوجية فوق سطح البناية التي تقطنها، الأمر الذي أثار غضب الأهالي وجعلهم يطالبون بعزلها عن منصبها.