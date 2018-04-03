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عمدة مدينة تمارس حقوقها الزوجية بالسطح..ومطالبات بعزلها

عمدة مدينة تمارس حقوقها الزوجية بالسطح..ومطالبات بعزلها
أمستردام(صدى):

احتج عدد من سكان مدينة ” الست ” على عدم محاسبة عمدة المدينة بعد ظهورها في مقطع فيديو ” مخل ” نشرته وسائل إعلام هولندية.

وأظهر الفيديو عمدة المدينة وهي تمارس حقوقها الزوجية فوق سطح البناية التي تقطنها، الأمر الذي أثار غضب الأهالي وجعلهم يطالبون بعزلها عن منصبها.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش دخلهم
فيهم أو فيها
زوجها يحب الطراوه

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابو هالفره

حبكت على السطح عالم ماعندها وقت

بس حلوة وهي ترفع البنطلون

الخواجات مجرمين في كل شيء

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 9 دقائق

اهم شي مافي ماصايحت وقالت نثنق

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