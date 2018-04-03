بالصور..صحة الرياض تطلق تجربة المريض في المراكز التجارية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت “صحة الرياض” ، الأحد ، حملة تجربة المريض في المراكز التجارية ، ولمدة شهر.

وتهدف الحملة الى معرفة المرضى و ذويهم بما يحق لهم في مجال الخدمة الصحية ، وإلمام المريض بحقه في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات وتحت كل الظروف طبقاً لسياسات وإجراءات أهلية العلاج وضمن طاقة المنشاة والقوانين المنظمة لعملها، وضمان إلمام المريض أو الوصي القانوني عليه بكافة المعلومات المتعلقة بالحالة والوضع الصحي للمريض بشكل وافي وواضح.

وتتضمن الحملة عدة فعاليات عبر عدد من الأركان التوعوية في المراكز التجارية.

ويشار إلى صحة الرياض قامت مؤخراً بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم .