ولي العهد لـ ذا أتلانتك : نريد أن نكون جزء من الثقافة العالمية مع الاعتزاز بهويتنا

عادل الحربي (صدى):

شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن السعوديين يريدون أن يكونوا جزءا من الثقافة العالمية إلى جانب الاعتزاز بهويتهم.

وقال ولي العهد في حوار مفسر مع جيفري جولدبيرج لمجلة “ذا أتلانتك” الأمريكية: “صحيح أننا نريد أن نكون جزءاً من الثقافة العالمية، ولكننا نريد دمج ثقافتنا مع الهوية العالمية (بما لا يؤثر فيها).

أما عن القيم فقال سمو ولي العهد: “نحن لا نشارككم نفس القيم، ولكنني أعتقد أيضاً أن مختلف الولايات في الولايات المتحدة لا تتشارك نفس القيم تماماً،فهناك قيم مختلفة بين كاليفورنيا وتكساس، فكيف تريد منا مشاركة قيمكم بنسبة 100٪ عندما لا تتشاركون أنتم نفس القيم؟”.

وتابع ولي العهد في حواره: “بالطبع هناك مبادئ أساسية للقيم التي يشترك فيها جميع البشر، ولكن هناك اختلافات، من ولاية إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد”.