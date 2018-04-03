فتاة كويتية حبت تمزح وجابت العيد!

خالد الظفيري(صدى):

طُلقت فتاة عشيرينة كويتية بعد أقل من ساعتين زواج ،وذلك بعد أن حاولت ممازحة عريسها بمزحه ” ثقيلة ” ليلة زفافهما.

وتعود التفاصيل إلى أن الفتاة اتصلت بشقيقها أن يحضر للفندق الذي خرجت إليه برفقة الزوج ؛وبعد أن خلعت فستان الزفاف طلبت منه الخروج بها لأنها تريد استنشاق بعض الهواء.

وغضب الزوج من طلبها، معتقدًا أنها تريد ذلك حقا، وعندما شعرت الفتاة بجدية غضب زوجها حاولت التبرير ولكن دون جدوى فقد فضل الشاب فك الارتباط بها عملا بالقول ” اللي هذي اولها ينعاف تاليها “!.