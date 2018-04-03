فتاة كويتية حبت تمزح وجابت العيد!
طُلقت فتاة عشيرينة كويتية بعد أقل من ساعتين زواج ،وذلك بعد أن حاولت ممازحة عريسها بمزحه ” ثقيلة ” ليلة زفافهما.
وتعود التفاصيل إلى أن الفتاة اتصلت بشقيقها أن يحضر للفندق الذي خرجت إليه برفقة الزوج ؛وبعد أن خلعت فستان الزفاف طلبت منه الخروج بها لأنها تريد استنشاق بعض الهواء.
وغضب الزوج من طلبها، معتقدًا أنها تريد ذلك حقا، وعندما شعرت الفتاة بجدية غضب زوجها حاولت التبرير ولكن دون جدوى فقد فضل الشاب فك الارتباط بها عملا بالقول ” اللي هذي اولها ينعاف تاليها “!.
همس~[ عدد التعليقات: 1102 ] نشر منذ 25 دقيقة
اعوذ بالله منه؛
سخيييف هالعريس ونكدي ،،
زين اللي افتكت منه بالبدايه لاني اتوقع الحياه مع هالشكل من الرجال جحيم ~
مغابش[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 16 دقيقة
جنت على نفسها براقش
ذي مجنن والا وش عندها يوم تستهبل
الرجال شنب عرف لها