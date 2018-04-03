بالفيديو.. سامي الجابر يرد على تورطه في اعتزال الدعيع

نواف السالم(صدى):

نفى سامي الجابر مدرب الهلال الأسبق، ماتردد حول تسببه في اعتزال محمد الدعيع، مؤكدًا على أن مايجمعهما علاقة أخوة وصداقة منذ أن مثلا منتخب المملكة للناشئين عام 89 في اسكتلندا.

وأوضح الجابر أن ما أثير حول هذا الموضوع عبارة عن ” سوء تفاهم تم أختلاقه ” ، مشيرا إلى أنه مع انتقال الدعيدع للهلال كان سعيد للغاية ،وأنه لايهتم بالقيل والقال.

‏الجدير بالذكر أن الكابتن الدعيع قد أقسم على الهواء، أمس الأحد، ببرنامج ” الخيمة ” بأنه خرج من الهلال بإرادته و سامي الجابر ليس له علاقة.

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