الصومال: مقتل 5 من ” الشباب ” في غارة أمريكية

مقديشو(صدى):

أعلنت القيادة العسكرية في أفريقيا ” أفريكوم “، اليوم الإثنين، مقتل خمسة من عناصر جماعة الشباب الصومالية في غارة جوية.

وقالت القيادة، من مقرها مدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن الغارة شُنت ظهر أمس الأحد، لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال وبالتنسيق معها.

وقال البيان: “بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، شنت القوات الأمريكية غارة جوية ضد مقاتلي حركة الشباب بالقرب من البر، بالصومال بعد ظهر أمس الأحد”، ما أسفر عن مقتل خمسة 5 إرهابيين، وتدمير مركبة واحدة.