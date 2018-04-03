” بلاي ستيشن ” ينهي حياة شاب
تعرض شاب عشريني ، لإطلاق نار في جسده ورأسه أنهت حياته ، بالقرب من منطقة ” هاملتون ” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية .
ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب ” داني دلغاو ” مقتولًا على ضفة نهر في هاميلتون ، لافتة إلى أن المتهم قام باستدراجه إلى المنطقة ، حيث عرض عليه أن يبيعه بلاي ستيشن كان قد أعلن عنه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتوجه الضحية إلى المنطقة وينهي الآخر حياته وهو مقيد ومكمم .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 2 ساعتين
شرهتكم الي فهم شي
اهم شي صلاة اخر الليل وصلاة الفجر جماعة لا تفوتكم باقي لها ٣ ساعات أقرو قرأن وستغفرو عسى الله يصلح الحال بس