بالفيديو.. الروقي يخرج المريسل على الهواء ” كلامك كلام عجز والباب يوسع جمل “
شهد برنامج الخيمة، مشدة كلامية بين الناقد الرياضي فهد الروقي والإعلامي عبد العزيز المريسل، بعد أنقال المريسل أن الأمير الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال عرض ياسر القحطاني على أحد الأندية الي يلعب فيه الترتيب المتوسط منذ سنتين.
ورد الروقي قائلًا : سوالف عجز، مما أغضب المريسل وطلبمنه أن يعتزر لكنه رفض قائلًا : الباب يوسع جمل.
زهران[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 3 ساعات
عنوان مستفز من المحرر من الروقي الروقي ضيف والمريسل ضيف عيب اللي صار
عبود[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله العظيم ، واطي وربي حطه في اوطى منه .
صراحه[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات
الروقي كرش المريسل مضبوط
يعجبك
ابو بدر[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها عشان لعبه كورة؟؟؟