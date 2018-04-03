بالفيديو.. الروقي يخرج المريسل على الهواء ” كلامك كلام عجز والباب يوسع جمل “

نواف السالم(صدى):

شهد برنامج الخيمة، مشدة كلامية بين الناقد الرياضي فهد الروقي والإعلامي عبد العزيز المريسل، بعد أنقال المريسل أن الأمير الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال عرض ياسر القحطاني على أحد الأندية الي يلعب فيه الترتيب المتوسط منذ سنتين.

ورد الروقي قائلًا : سوالف عجز، مما أغضب المريسل وطلبمنه أن يعتزر لكنه رفض قائلًا : الباب يوسع جمل.