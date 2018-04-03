بالفيديو.. ريال بيتيس يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق ريال بيتيس الإسبانى، بشق الأنفس رغم سيطرته الكبيره على نظيره خيتافى، بهدف للاشيء، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقات الدورى الإسبانى.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، اللاعب سرجيو ليون لفريق ريال بيتيس قبل نهاية المبارة بدقيقة واحدة.

وشهد اللقاء ركلة جزاء ضائعة فى الدقيقة الـ65 لفريق خيتافى، أضاعها اللاعب فرانسيسكو بورتيلو.

بهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده إلى النقطة الـ46 فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد خيتافى عند النقطة 39 فى المركز الحادى عشر من ترتيب الليجا الإسبانية.

httpcv://youtu.be/BBP71Dr18Y8