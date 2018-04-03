استقرار في بعض المناطق وسحب رعدية على أجزاء بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، الحالة الجوية لليوم الثلاثاء ، حيث من المتوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًا على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هناك توقعات باستمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم وحائل والرياض والجوف وتبوك وأجزاء من الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وتمتد هذه الحالة الجوية ، إلى مرتفعات جازان وعسير والباجة ومكة المكرمة ، لتصل حتى مرتفعات المدينة المنورة .