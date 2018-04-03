النيابة العامة توضح الجرائم التي تصنف ضمن الإيذاء

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة ، إن إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية ، أو التهديد بها تجاه أي شخص في شكل يعد تجاوزًا للحدود دون أن يكون له ولاية أو سلطة عليه ، يصنف ضمن جرائم الإيذاء .

وأوضحت النيابة العامة ، مفهوم الإيذاء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة : الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو اساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية ، أو التهديد به ، ويرتكبه شخص تجاه آخر متجاوزًا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية .