فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني
أظهر مقطع فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني يقيم في بريطانيا من أجل التعارف الأمر الذي أثار ضحك المغردين بسبب ما شاهدوه في هذه الدردشة.
وسألت إحدى الفتاتين الشاب: ” أنت إسمك إيه ! ” ، فرد الشاب، قائلا: أنا جاويد قاضي من بريطانيا ” ، الفتاة: دي فين يعني جانب سوهاج دي جوا مصر ولا برا مصر أومال شعرك مش أصفر ليه، أنت من أوروبا.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههه يهبلون تحفه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9374 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه.😅😁😄😂😅.
سوسو[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16498 ] نشر منذ 33 دقيقة
😅😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8210 ] نشر منذ 18 دقيقة
😁