  • الإثنين 2

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني

فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني

فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني
القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني يقيم في بريطانيا من أجل التعارف الأمر الذي أثار ضحك المغردين بسبب ما شاهدوه في هذه الدردشة.

وسألت إحدى الفتاتين الشاب: ” أنت إسمك إيه ! ” ، فرد الشاب، قائلا: أنا جاويد قاضي من بريطانيا ” ، الفتاة: دي فين يعني جانب سوهاج دي جوا مصر ولا برا مصر أومال شعرك مش أصفر ليه، أنت من أوروبا.


الوسوم:, , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههه يهبلون تحفه

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 39 دقيقة

هههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *