القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو دردشة طريفة بين فتاتين من مصر وشاب باكستاني يقيم في بريطانيا من أجل التعارف الأمر الذي أثار ضحك المغردين بسبب ما شاهدوه في هذه الدردشة.

وسألت إحدى الفتاتين الشاب: ” أنت إسمك إيه ! ” ، فرد الشاب، قائلا: أنا جاويد قاضي من بريطانيا ” ، الفتاة: دي فين يعني جانب سوهاج دي جوا مصر ولا برا مصر أومال شعرك مش أصفر ليه، أنت من أوروبا.