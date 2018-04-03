بالفيديو.. سامي الجابر: لم أظلم الهلال ولم يظلمني

طلال الغامدي(صدى):

أكد أسطورة المنتخب السعودي والهلال سابقًا ، سامي الجابر ، إنه لم يتعرض خلال فترة تدريبه للهلال إلى الظلم ولم يظلمه في نفس الوقت ، لافتًا إلى أنه عندما درب الفريق كان في وضع صعب .

وأشار ” الجابر ” خلال حواره لبرنامج الخيمة ، إلى أنه خلال فترة تدريبه للزعيم كان يضع خطة ثانية بعد نهائي سيدني ، ولكن الهلال لم يضع خطة بعد مباراته مع أوراوا .

وأوضح الجابر ، أنه يتقبل النقد من كافة الأطراف ، قائلًا ” يجب أن نتقبل كل الآراء والأطروحات التي تحدث في المجال الرياضي ، الآراء السلبية قبل الإيجابية ” ، منوهًا إلى أنه لايرغب من أحد يعطيه فوق حجمه بل يريد الاحترام .