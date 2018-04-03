بالفيديو.. سامي الجابر: لم أظلم الهلال ولم يظلمني
أكد أسطورة المنتخب السعودي والهلال سابقًا ، سامي الجابر ، إنه لم يتعرض خلال فترة تدريبه للهلال إلى الظلم ولم يظلمه في نفس الوقت ، لافتًا إلى أنه عندما درب الفريق كان في وضع صعب .
وأشار ” الجابر ” خلال حواره لبرنامج الخيمة ، إلى أنه خلال فترة تدريبه للزعيم كان يضع خطة ثانية بعد نهائي سيدني ، ولكن الهلال لم يضع خطة بعد مباراته مع أوراوا .
وأوضح الجابر ، أنه يتقبل النقد من كافة الأطراف ، قائلًا ” يجب أن نتقبل كل الآراء والأطروحات التي تحدث في المجال الرياضي ، الآراء السلبية قبل الإيجابية ” ، منوهًا إلى أنه لايرغب من أحد يعطيه فوق حجمه بل يريد الاحترام .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 49 دقيقة
اهم شي الدراهم هذي الكوره
الكورة كلها تنفيس عن الشعب يلتهي فيه عن السياسة
يقولي ذَا الكلام واحداً يقرب صالح النعيمة كان يشتغل في مسشفى قوى الأمن سكرتي قبل ٢٠ سنه يقربله من خالة أمه طلقها وتزوج من بنات زوجة خالته بالرضاعة
يوم اني تعالجت فيه يوم جاني الزايدة وشالوها لي عقب الف واسطة وحب خشوم ابومهند وبوغازي خوياي يدرون بالسالفه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 49 دقيقة
اهم شي الدراهم هذي الكوره
الكورة كلها تنفيس عن الشعب يلتهي فيه عن السياسة
يقولي ذَا الكلام واحداً يقرب صالح النعيمة كان يشتغل في مسشفى قوى الأمن سكرتي قبل ٢٠ سنه يقربله من خالة أمه طلقها وتزوج من بنات زوجة خالته بالرضاعة
يوم اني تعالجت فيه يوم جاني الزايدة وشالوها لي عقب الف واسطة وحب خشوم ابومهند وبوغازي خوياي يدرون بالسالفه