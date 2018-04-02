كليات عنيزة تفعل يوم اليتيم بالترفية

سعيد العجل(صدى):

شاركت كليات عنيزة يوم أمس في احتفال اليوم العالمي لليتيم تحت شعار فرحتهم ثمار عطائكم وذلك في الصالة الرئيسيّة بمركز الأيتام بمحافظة عنيزة بالشراكة المجتمعية مع لجنة شباب عنيزة

وأوضح سعادة المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي أن الفعاليات المجتمعية تعزز دمج الايتام بالمجتمع وتساهم في تعزيز ثقتهم مشيدا بتعاون الجهات الحكومية والخيرية بالمحافظة والذي تساهم في نجاح البرامج الخيرية .

وأشار الشتيوي أن البرنامج اشتمل على العديد مِن المسابقات المتنوعة والمميزة لأطفال المركز البالغ عددهم 70 طفلا، وتقديم الهدايا لهم مشددًا بان الايتام فئة غالية ومشاركتهم واجب يحتم علينا الاهتمام بهم ورعايتهم .

وأكد نائب المشرف العام على كليات عنيزة الأستاذ عدنان اليحيى أن المشاركة تأتي ضمن مسؤولية #كليات_عنيزة المجتمعية مشيراً أن الأيام العالمية تخلق تواصل مجتمعي ومعرفي مؤكدا أن الشباب هم ركيزة المستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030.