بالفيديو.. عبدالعزيز السويد: الهلال لم يحضر شيء للعين

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي، عبدالعزيز السويد، أن الهلال لم يحضر شيء في مباراة اليوم أمام العين، مؤكدًا أن ما يحدث هو نتاج عمل متراكم علي مدي بعيد.

وأشار السويد عبر برنامج ” الخيمة ” المذاع على القناة السعودية الرياضية، أن ما نراه اليوم هو نوع من المكابرة وعدم الإيمان بما وصل إلية الهلال، مشيرًا ان المدرب استعان بملفات قديمة بدلًا من وضع خطط جديدة .

وأضاف السويد، أن اشراك ياسر القحطاني لم يكن مجدي بالمرة، ولكن جاء من أجل كسب عواطف الجمهور، مشيرًا إلى أن إدارة الهلال لا تمتلك التجربة ولا الخبرة التي تقود فريق للفوز بهذه البطولة.

وتابع: ” أن ما حدث اليوم كان متوقع لأن الهلال لا يوجد في صفوفه أي نوع من الجديد ، كذلك يفتقد الخطط التي تأهله علي الفوز ” .