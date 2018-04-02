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مسن يقتل زوجته الستينية يوم جلسة الطلاق

مسن يقتل زوجته الستينية يوم جلسة الطلاق
بروكسل(صدى):

أنتقم مسن مغربي مٌقيم ببلجيكا، من زوجته الستينية ، بقتلها خارج محكمة الأسرة لرفعا دعوى طلاق ضده .
ونشرت الصحف البلجيكية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه كان نشب شجار بين مسن سبعيني ” مهاجر مغربي ” ، وزوجته ، انتهت بترك الزوجة المنزل ورفعها دعوى طلاق ضد زوجها ، الأمر الذي لم يتقبله زوجها .
و أجهز الزوج المُسن على الضحية يوم جلسة الطلاق، وطعنها عدة مرات في جسدها في موقف السيارات الخاص بمحكمة الأسرة في منطقة فورنيس البلجيكية ، فيما تم ضبط المتهم وجاري محاكمته .


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