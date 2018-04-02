مسن يقتل زوجته الستينية يوم جلسة الطلاق

بروكسل(صدى):

أنتقم مسن مغربي مٌقيم ببلجيكا، من زوجته الستينية ، بقتلها خارج محكمة الأسرة لرفعا دعوى طلاق ضده .

ونشرت الصحف البلجيكية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه كان نشب شجار بين مسن سبعيني ” مهاجر مغربي ” ، وزوجته ، انتهت بترك الزوجة المنزل ورفعها دعوى طلاق ضد زوجها ، الأمر الذي لم يتقبله زوجها .

و أجهز الزوج المُسن على الضحية يوم جلسة الطلاق، وطعنها عدة مرات في جسدها في موقف السيارات الخاص بمحكمة الأسرة في منطقة فورنيس البلجيكية ، فيما تم ضبط المتهم وجاري محاكمته .