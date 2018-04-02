مسن يقتل زوجته الستينية يوم جلسة الطلاق
أنتقم مسن مغربي مٌقيم ببلجيكا، من زوجته الستينية ، بقتلها خارج محكمة الأسرة لرفعا دعوى طلاق ضده .
ونشرت الصحف البلجيكية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه كان نشب شجار بين مسن سبعيني ” مهاجر مغربي ” ، وزوجته ، انتهت بترك الزوجة المنزل ورفعها دعوى طلاق ضد زوجها ، الأمر الذي لم يتقبله زوجها .
و أجهز الزوج المُسن على الضحية يوم جلسة الطلاق، وطعنها عدة مرات في جسدها في موقف السيارات الخاص بمحكمة الأسرة في منطقة فورنيس البلجيكية ، فيما تم ضبط المتهم وجاري محاكمته .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26760 ] نشر منذ 6 دقائق
الله المستعان