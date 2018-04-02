بالفيديو.. أمجد طه: نظام قطر جن جنونه

طلال الضوي(صدى):

قال أمجد طه خبير بالشؤون السياسية، نظام قطر جن جنونه من الإعلان عن اكبراكتشاف في تاريخ البحرين، بعد تأكيد قطر لدعمها للإرهابيين في واستضافتهم في الدوحة.يحق لـ البحرين محاسبة تنظيم الحمدين عبر المحاكم الدولية.

وأضاف خلال مشاركته عبر قناة الحدث : وثائقي مسرحية سجون البحرين من انتاج ديوان الأميري لنظام قطر يؤكد لنا تعاون نظام الدوحة مع إيران لفبركة الحقائق واستهداف امن مجلس التعاون عبر بوابة المنامة.

وتابع: الليلة نظام الأمير تميم يستضيف في الدوحة ارهابيين مطلوبين للعدالة الدوليّة.

برنامج للقصة بقية ومسرحية #سجون_البحرين عبر الحزيرة؛

يؤكد ان نظام #قطر جن جنونه من الإعلان عن #اكبر_اكتشاف_في_تاريخ_البحرين .

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بعد تأكيد #قطر لدعمها للإرهابيين في واستضافتهم في #الدوحة.

يحق لـ #البحرين محاسبة #تنظيم_الحمدين عبر المحاكم الدولية.#امجد_طه

pic.twitter.com/P1jgYKHR14 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٢ أبريل، ٢٠١٨