بالصور.. مصر في السبعينيات

القاهرة(صدى):

تجول المصور الفرنسي الشهير، جون لاونوس، في عدد من قري ومدن مصر في فترة السبعينيات واستطاع أن يلتقط مجموعة من الصور التي توضح جانبا هاما في حياتهم .

واشتملت الصور، علي لقطات لأطفال يتعلمون في المدارس والكتاتيب، ولرجال ونساء يعملون في الحقول والصيد والجزارة والمطاعم ويتنقلون في الشوارع ويزورون آثارهم التاريخية.

واستطاع المصور أن يلقي الضوء على حقبة هامة في التاريخ المصري، يندر أن تتواجد لها صور ” ملونة ” بهذا الشكل، فيما كانت أفلام تلك الحقبة بالأبيض والأسود فقط.