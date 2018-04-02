بالصور.. الماراثون الأول بمركز ثربان تحت شعاره ” أشرقت بك الدار يا تركي “

سالم القرني(صدى):

أقيم عصر اليوم الإثنين، فعاليات الماراثون الرياضي الأول تحت شعار ” أشرقت بك الدار يا تركي ” ، وذلك بمناسبة تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب لأمير عسير.

وجاء ذلك تحت رعاية رئيس مركز ثربان الأستاذ يحيى بن خلبان؛ والذي نظمه مجمع الطلاليع التعليمي بقيادة الأستاذ وليد الغيلاني، وطاقم المجمع التعليمي بمركز ثربان بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير والذي يعتبر الاول من نوعه وذلك لتحفيز فئات المجتمع السنية.

وجاء ذلك بحضور رئيس اللجنة التنمية الاجتماعية بالمجاردة الأستاذ عبدالله بن صغير وعدد من المشرفين التربويين بمكتب تعليم المجاردة، وبمشاركة عدد كبير من المتسابقين؛ حيث شهد السباق تنافسا كبيرا بين المتسابقين للحصول على الميداليات الذهبية. وفي الختام تم تكريم الفائزين .