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وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض

وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مستشفى دلة، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي تكنولوجيا الطب النووي: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا الطب النووي، فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها.

وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2018م.

لمعرفة الشروط أضغط هنــا .


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