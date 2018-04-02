وظائف صحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض
أطلقت شركة مستشفى دلة، وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي تكنولوجيا الطب النووي: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا الطب النووي، فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها.
وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2018م.
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