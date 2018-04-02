الجيش اليمني يحرر جبل الشعير شمال غرب الجوف

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في ” مديرية برط ” شمالي محافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش شنّت فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، المتبقية في مديرية برط، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع أهمها ” جبل الشعير ” الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة ” .

وأضاف المصدر ” أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة ” .