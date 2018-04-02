ذئب بشري يغتصب طفلة عقب اختطافها

مليكة فؤاد(صدى):

تجرد رجل مغربي من الرحمة وأقدم على اختطاف طفلة لم يتعدى عمرها الـ 13 عاماً ، واغتصابها تحت تهديد السلاح لمدة يومين .

وكانت تلقت الشرطة المغربية بأقليم الفقية بن صالح ، بلاغ من أحد الأهالي يفيد باختفاء ابنته اثناء لهوها مع زميلاتها .

وبالبحث والتحريات اكتشفت الشرطة أن الطفلة مختطفه من قٍبل أحد الأشخاص ” ذو سوابق إجرامية ” أُطلق عليه ” ذئب بشري ” ، وتم مداهمة الشقة التي أخفاها بها لمدة يومين .

وبفحص الفتاة والتحقيق معها تبين اغتصابه لها تحت تهديد السلاح ، وجاري تقدديم المتهم للمحاكمة .