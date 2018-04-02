أحمد الشمراني: الهلال لم يتعود على الاختبار الذي تعرض له أمام العين

نواف السالم(صدى):

علق الناقد الرياضي أحمد الشمراني على مباراة الهلال والعين الإماراتي، والتي انتهت بفوز العين على الهلال بهدفين مقابل هدف.

وقال الناقد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :ياللهول ثلاث ضربات جزاء في شوط واحد، من يجرؤ على ذلك، هي صحيحة لاشك ولكن دفاع الهلال لم يتعود على مثل هذا الاختبار.

خرج نادي الهلال من البطولة الآسيوية ، بعد خسارته أمام العين الإماراتي ، في المرحلة الخامسة من دور المجموعات ، مساء اليوم الإثنين ، بهدفين مقابل هدف .