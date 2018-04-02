أحمد الشمراني: الهلال لم يتعود على الاختبار الذي تعرض له أمام العين
علق الناقد الرياضي أحمد الشمراني على مباراة الهلال والعين الإماراتي، والتي انتهت بفوز العين على الهلال بهدفين مقابل هدف.
وقال الناقد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :ياللهول ثلاث ضربات جزاء في شوط واحد، من يجرؤ على ذلك، هي صحيحة لاشك ولكن دفاع الهلال لم يتعود على مثل هذا الاختبار.
خرج نادي الهلال من البطولة الآسيوية ، بعد خسارته أمام العين الإماراتي ، في المرحلة الخامسة من دور المجموعات ، مساء اليوم الإثنين ، بهدفين مقابل هدف .
متابع[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
ملطشة آسيا وبيعطونه الدوري غصب!! ألحين عرفت ليش منعوا استخدام التقنية في مبارته ضد الأهلي ..
الهلال الفريق الوحيد المسموح له((( محليا ))) استخدام جميع الألعاب من كنقفو.. واليد.. و…في كرة القدم …. ولنا في مباراة العين( 3 بلنتيات ) خير مثال !!