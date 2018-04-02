صالح النعيمة يوضح أسباب خسارة الهلال آسيويا

ماجد محمد(صدى):

أعرب صالح النعيمة ، قائد المنتخب الوطني والهلال سابقًا ، عن استيائه من خسارة الزعيم خلال لقاء اليوم الآسيوي أمام العين الإماراتي في مرحلة دور المجموعات .

وقال ” النعيمة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الهلال لم يدفع مهر اسيا جيداً والاصابات زادت من مشاكل الفريق وكان واضحاً تشتت الفريق منذ بداية البطولة ولم استغرب تحامل التحكيم الاسيوي الذي دأب على عرقلة كل مايتعلق بكرتنا السعودية .

وتابع قائلًا ” القادم اجمل وكلنا ثقة باللاعبين لحصد البطولة المحببه للهلال بطولة الدوري كلنا معكم بالتوفيق ” .