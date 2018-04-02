هيئة السياحة تضبط مكتبًا من دون تصريح في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت هيئة السياحة بجدة، في رصد مكتبًا لتنظيم الرحلات إلى خارج المملكة يعمل من دون تصاريح نظامية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أنه تم ضبط مخالفة لأحد المكاتب غير النظامية بجدة يقوم برحلات إلى خارج المملكة دون تصاريح نظامية، وكذلك التسويق للغير دون تصاريح لمزاولة المهنة.

وأضاف أن المكتب لا يحمل تصاريح رسمية، واتضح لمفتشي هيئة السياحة الذين وقفوا على المكتب المخالف أن رئيس مجلس إدارة تلك الشركة المسوقة وافد أتى للمملكة بتأشيرة زيارة تجارية، واتضح أن الوكيل السعودي اتفق معه في التسويق لشركته.

وأردف العمري، أن هيئة السياحة ستعمل مع الجهات المختصة لتطبيق النظام بحق جميع المخالفين من المسوقين غير النظاميين المنتشرين في الأسواق ومواقف السيارات، ويوقعون عقودًا مع المواطنين والمقيمين بصور غير نظامية، ويوهمونهم بأنهم فازوا بجوائز إقامة مجانية، بما فيهم ذلك المكتب.